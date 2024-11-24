"بابا بيعمل معايا حاجات قلة أدب".. مسجل خطر يتحرش بفلذة كبده في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

مسجل خطر تبدلت حياته 180 درجة بسبب إدمانه للمخدرات، خلافات زوجية متكررة دفعت نصفه الثاني لترك المنزل تاركة ابنتها الصغيرة لتعيش مع أبيها دون أن تتخيل لحظة بما سينتظرها.

داخل قسم شرطة البدرشين جنوب الجيزة اصطحبت ربة منزل ابنتها ذات التسع سنوات، اتهمت زوجها بالتحرش بابنته مستغلا عد تواجدها بالبيت وإقامتها لدى أسرتها.

العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب وجه رئيس المباحث بفحص الواقعة. التحريات وجمع المعلومات من المصادر السرية أكدا صحة رواية الزوجة.

الأب مسجل خطر أدمن تعاطي الهيروين، بات لا يستطيع العيش دون الحصول على جرعة منتظمة من المسحوق الأبيض لتضرب أزمة مالية البيت وتتحول حياة الزوجة والابنة إلى جحيم.

مع تأزم الأوضاع، اتخذت الزوجة قرارًا بترك عش الزوجية دون رجعة، ارتكبت خطأ جسيمًا بترك فلذة كبدها للعيش في كنف أبيها، قبل أن تصطدم بالأخير تخبرها بالطامة الكبرى "بابا بيعمل معايا حاجات قلة أدب".

بتقنين الإجراءات، تمكن الرائد أحمد يحيى رئيس مباحث البدرشين من ضبط المتهم ومواجهته بالتحريات وأقوال الزوجة والابنة، وجار عرضه على النيابة العامة للتحقيق.