تفاصيل اصطدام سيارة نقل بأتوبيس بطريق الأتوستراد

كتب - علاء عمران:

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى بشأن اصطدام سيارة نقل بأتوبيس بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة القليوبية) وقدم تقرير طبى مُتضمناً إصابة والــده (سائق بهيئة النقل العام- مقيم بالمرج "بجــرح متهتك بالساق اليمنـــى") وقرر بأنه بتاريخ 31/10/2024 ، وحال توقف والده بالأتوبيس قيادته "تابع لجهة عمله" على جانب طريق الأوتوستراد بدائرة القسم، إصطدمت به من الخلف سيارة نقل مجهـــولة، نتج عن ذلك تلفيات بالأتوبيس ، ولدى محاولته إيقاف قائدهــا إصطدم به مُحدثاً إصابته المُنوه عنهــا، ولاذ بالفـــــرار ، وأفاد بعدم تقدمه بالبلاغ فى حينه للإطمئنان على حالة والده الصحية .

وبإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط قائد السيارة وتبين أنها "بدون لوحات معدنية".. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وأقر بهروبه من محل الواقعة خوفاً من تعدى الأهالى عليه.

وتم االإجراءات القانونية والإدارية حيال المركبة وقائدها، وتولت النيابة العامة التحقيق.