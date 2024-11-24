المرور تنشر سيارات اﻹغاثة على الطرق السريعة بالتزامن مع سقوط الأمطار

كتب- أحمد أبو النجا:

نشرت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق لمساعدة قائدي السيارات الذين تتعطل سياراتهم أو يتعرضون لحوادث بسبب سقوط الأمطار، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000 للحصول على الدعم.

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات بالمحاور والميادين بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق. كما تراقب حركة السيارات بكاميرات المراقبة لرصد أي كثافات مرورية على المحاور، مع نشر الأوناش لرفع أي معوقات مرورية سواء كانت ناتجة عن الحوادث أو الأعطال.

وقد تساقطت أمطار صباح اليوم في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة وعدد من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات مرورية من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء على الطرق السريعة أو الداخلية.