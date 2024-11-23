احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 19933 مخالفة مرورية خلال يوم

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وأسفرت الحملات المرورية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 34422 مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (1332 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و19933 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1233 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط كافة أنواع المخالفات بهدف الحفاظ على الأمن والسلامة العامة على الطرق.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري.