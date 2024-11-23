بسبب الفلوس.. ضبط طرفي مشاجرة بحوزة أحدهما سلاح ناري في المرج

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، طرفي مشاجرة بمنطقة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بشأن وقوع مشاجرة في دائرة القسم، وتبين من خلال الانتقال والفحص أن المشاجرة نشأت نتيجة مشادة كلامية بين طرفين. الطرف الأول يتكون من 3 أشخاص، بحوزتهم فردا خرطوش وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى عدد من الزجاجات الفارغة، بينما الطرف الثاني يتكون من 3 أشخاص، بحوزتهم عدد من الزجاجات الفارغة واثنان من الأسلحة البيضاء.

وبالفحص تبين أن المشاجرة نشأت بسبب خلافات مالية بين أحد أفراد الطرف الأول وأحد أفراد الطرف الثاني، حيث تطورت الأمور إلى مشاجرة قاموا خلالها بالتعدي على بعضهم البعض بالضرب، دون أن تُسجل إصابات أو يتم استخدام الأسلحة المضبوطة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المذكور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.