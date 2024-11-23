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غلق 141 محلًا لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء

11:23 ص السبت 23 نوفمبر 2024

ارشيفية

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كتب- علاء عمران:
أغلقت وزارة الداخلية 141 محلًا تجاريًا خلال 24 ساعة لمخالفتها قرار الغلق الذي أصدره مجلس الوزراء ضمن خطة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية في جميع أنحاء الجمهورية عن تحرير 141 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفات إلى النيابة العامة.
يأتي هذا الإجراء في إطار تنفيذ التدابير التي اعتمدها مجلس الوزراء لتحقيق أهداف خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وزارة الداخلية ترشيد استهلاك الكهرباء مجلس الوزراء
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