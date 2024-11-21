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إصابة محفظة قرأن وشاب في حادث بطريق الواحات

09:12 م الخميس 21 نوفمبر 2024

حادث سيارة ملاكي ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

أصيبت محفظة قرأن وشاب في صدمتهما سيارة ملاكي بطريق الواحات مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق المشار إليه.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص اصطدام سيارة ملاكي بشخين مما أسفر عن إصابتهما وهما "جيهان.م." 44 سنة محفظة قرأن بكسر بالساق، وإبراهيم بدوي 23 سنة باشتباه ما بعد الارتجاج.

المصابان نُقلا إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

حادث طريق الواحات محفظة قؤأن الجيزة المرور أكتوبر
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