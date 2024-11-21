المرور تضبط 37298 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور تنفيذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور في مختلف مديريات الأمن، بهدف ضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط على الطرق.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تمكنت الحملات المرورية من ضبط 37298 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات خطيرة أبرزها: 1497 مخالفة سير بدون تراخيص، 47 دراجة نارية مخالفة، 20596 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

1438 مخالفة استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، 22 مخالفة موقف عشوائي، 16 مخالفة شروط التراخيص.

واتخذت الأجهزة المعنية الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وباشرت النيابة التحقيق.