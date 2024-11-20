لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

قرار قضائي جديد بشأن معارضة أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات

02:43 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

اللاعب أيمن أشرف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات حنج الوايلي، اليوم الأربعاء، تأجيل معارضة اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات، لجلسة 11 ديسمبر، لتقديم أصل الشيك وإعلان المجني عليها.

كشف المحامي محمد سمير، دفاع لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق "أيمن أشرف"، تفاصيل جلسة المعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات غيابيًا.

وقال المحامي محمد سمير، دفاع اللاعب "أيمن أشرف"، إن القضية تتعلق ببلاغ كيدي من فتاة تدعى "حنان" تقيم في محافظة أسوان، قدمت صورة من إيصال أمانة بمبلغ 550 ألف جنيه، وطلب تأجيل الجلسة لإعلان المدعية بالحضور.

وأكد سمير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المدعية التي تدعى "حنان" لن تحضر الجلسة، وهناك محرض خارجي وراء الفتاة يدعى "إسلام" قد سبق وأن حصل موكله ضده في وقت سابق على حكم قضائي.

وكانت محكمة جنح الوايلي قد قضت أول درجة بمعاقبة لاعب البنك الأهلي "أيمن أشرف"، بالحبس 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه في قضية تبديد.

أيمن أشرف معارضة أيمن أشرف محكمة جنايات حنج الوايلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
غلق 142 محلًا لمخالفة قرار ترشيد الكهرباء في حملات مفاجئة من الداخلية

إعلان

إعلان

الحكومة تغلظ عقوبة سرقة الكهرباء.. حبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه
مأساة في الروضة.. معلمة تضرب طفلة بوحشية داخل حضانة بالغربية- فيديو وصور
طلب إحاطة لحجب التيك توك عن مصر بعد منعه بـ 19 دولة
أسعار جدية حجز برامج الحج السياحي 2025 تبدأ من 30 ألف جنيه تبدأ من 30 ألف جنيه
السفير محمد الشناوي متحدثًا رسميًا لرئاسة الجمهورية