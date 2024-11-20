قرار قضائي جديد بشأن معارضة أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات

كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات حنج الوايلي، اليوم الأربعاء، تأجيل معارضة اللاعب أيمن أشرف على حكم حبسه 3 سنوات، لجلسة 11 ديسمبر، لتقديم أصل الشيك وإعلان المجني عليها.

كشف المحامي محمد سمير، دفاع لاعب البنك الأهلي الحالي والأهلي السابق "أيمن أشرف"، تفاصيل جلسة المعارضة على الحكم الصادر ضده بالحبس 3 سنوات غيابيًا.

وقال المحامي محمد سمير، دفاع اللاعب "أيمن أشرف"، إن القضية تتعلق ببلاغ كيدي من فتاة تدعى "حنان" تقيم في محافظة أسوان، قدمت صورة من إيصال أمانة بمبلغ 550 ألف جنيه، وطلب تأجيل الجلسة لإعلان المدعية بالحضور.

وأكد سمير في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن المدعية التي تدعى "حنان" لن تحضر الجلسة، وهناك محرض خارجي وراء الفتاة يدعى "إسلام" قد سبق وأن حصل موكله ضده في وقت سابق على حكم قضائي.

وكانت محكمة جنح الوايلي قد قضت أول درجة بمعاقبة لاعب البنك الأهلي "أيمن أشرف"، بالحبس 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه في قضية تبديد.