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المرور تضبط 41 ألف مخالفة خلال 24 ساعة في حملة مرورية واسعة

02:19 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المكثفة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة عن ضبط 41725 مخالفة مرورية متنوعة، تشمل 1576 مخالفة سير بدون تراخيص، و29 دراجة نارية مخالفة، و25226 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و1488 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، بالإضافة إلى 8 مخالفات موقف عشوائي و12 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتستمر الأجهزة الأمنية في تكثيف الحملات المرورية لضمان سلامة المواطنين وتعزيز الانضباط على الطرق.

مخالفة مرورية دراجة نارية مخالفة
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