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اختناق زوجين أثناء الاستحمام بالمنيب

10:44 ص الأربعاء 20 نوفمبر 2024

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كتب - محمد شعبان:

أصيب زوجان بحالة اختناق أثتاء الاستحمام داخل شقة بالمنيب اليوم الأربعاء.

تلقى مدير قطاع الغرب إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تسرب غاز بجسر الكونيسة.

انتقل رجال الأمن إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة محمد هشام 31 سنة وأية حافظ 30 سنة بحالة اختناق داخل الحمام.

نقل المصابان إلى مستشفى أم المصريين للعلاج وتحرر محضر بالواقعة.

المنيب غاز جسر الكونيسة
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