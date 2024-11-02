"تبديل عُملات مزورة".. حيلة عصابة للنصب على المواطنين بالجيزة

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية مقلدة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، عن ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية مقلدة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق المطبوعة عليها صور عملات مجهزة للقص والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها وخاصة جرائم تقليد العملات وترويجها.



