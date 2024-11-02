إعلان

"تبديل عُملات مزورة".. حيلة عصابة للنصب على المواطنين بالجيزة

12:13 م السبت 02 نوفمبر 2024

المتهمين + المضبوطات

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين من خلال تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية مقلدة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وأسفرت تحريات قطاع الأمن العام، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة، عن ضبط 3 أشخاص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، من خلال تقليد وترويج عملات محلية وأجنبية مقلدة بهدف تحقيق أرباح مالية.

وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة بالإضافة إلى مجموعة من الأوراق المطبوعة عليها صور عملات مجهزة للقص والأدوات المستخدمة في عملية التزوير.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة كما هو موضح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها وخاصة جرائم تقليد العملات وترويجها.


وزارة الداخلية النصب على المواطنين عُملات مزورة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 19 ألف مخالفة مرورية خلال يوم

إعلان

إعلان

شبورة كثيفة ورياح وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة