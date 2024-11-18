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صور| ضبط 360 قطعة ومومياوات أثرية بحوزة مسجلين في المنيا

01:11 م الإثنين 18 نوفمبر 2024
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كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، شخصين بمحافظة المنيا، بحوزتهما 360 قطعة ومومياوات أثرية.

معلومات وتحريات قطاعي (شرطة السياحة والآثار – الأمن العام) أفادت قيام (شخصين – لأحدهما له معلومات جنائية – مقيمان بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الأثار بقصد الإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهما بمنزل أحدهما وعثر بحوزتهما على (360 قطعة ومومياوات أثرية) وبمواجهتهما اعترافا بتحصلهما على تلك القطع عن طريق الحفر والتنقيب خلسه بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أبو قرقاص واعتزامهما الإتجار فيها.

بعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادوا بأثريتها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بقصد الإتجار بها.

ضبط مومياوات أثرية المنيا التنقيب عن الاثار
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