معاناة مريض نفسي تنتهي بجثته في العجوزة

كتب - محمد شعبان:

سئم الحياة وضاقت به الأرض بما رحبت، ففكر في طريقة تمنحه خلاصا من معاناته مع مرضه النفسي فرحل عن عالمنا بطريقة مروعة.

سكان شارع أبو بكر الصديق بميت عقبة بحي العجوزة استيقظوا على حادث مأساوي، المارة تجمعوا حول جثة أسفل العقار رقم 5.

العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال وجه رجال المباحث الجنائية بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة الوسط.

معاينة وتحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث العجوزة بينت أن الجثة لشخص يعاني من مرض نفسي ويرجح قفزه من شرفة مسكنه بالطابق الرابع وعدم وجود شبهة جنائية.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات اللازمة.