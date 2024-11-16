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الداخلية تكشف تفاصيل ضبط سائق حافلة نقل جماعي لوضع ملصق خادش للحياء

01:27 م السبت 16 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام قائد حافلة نقل جماعي بوضع ملصق خادش للحياء.

كانت أجهزة الأمن رصدت ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد حافلة نقل جماعي بوضع ملصق خادش للحياء على الزجاج الخلفي للحافلة أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد، وضبط الحافلة "منتهية التراخيص" وقائدها، وهو سائق بشركة للنقل الجماعي مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، حيال المركبة وقائدها.



وزارة الداخلية ضبط سائق التراخيص
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