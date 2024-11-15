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تحرير 170 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات لترشيد استهلاك الكهرباء

10:22 ص الجمعة 15 نوفمبر 2024

مواعيد غلق المحلات

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كتب- علاء عمران:

أغلقت وزارة الداخلية 170 من المحال للمخالفة، وعدم الالتزام بقرار الغلق خلال 24 ساعة، وجاء ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء ترشيدا للكهرباء.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 161 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.


وجاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

مواعيد غلق المحلات ترشيد الكهرباء
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