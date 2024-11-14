داخل شقة مغلقة.. ضبط سيدة تتزعم عصابة للتنقيب عن الآثار في القاهرة

كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بقيادة اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، من ضبط 4 أشخاص أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل شقة سكنية في منطقة الخليفة.

وجاءت تفاصيل الواقعة بناءً على معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، التي أكدت قيام سيدة وثلاثة عمال، وجميعهم مقيمون بدائرة القسم، بأعمال حفر داخل شقة السيدة بغرض البحث عن الآثار.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، نجحت القوات في ضبط المتهمين متلبسين، حيث عثرت داخل الشقة على حفرة بعمق 10 أمتار، بالإضافة إلى أدوات ومعدات تستخدم في عمليات التنقيب غير القانوني.

وبمواجهتهم، اعترف المتهمون بقيامهم بأعمال الحفر بهدف البحث عن الآثار، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الداخلية للتصدي لجرائم التنقيب غير المشروع عن الآثار، في إطار حرص الوزارة على حماية التراث الوطني ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها.