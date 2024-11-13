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بضاعة بـ 5 مليون جنيه.. الداخلية تضبط معلمين الكيف في البحيرة والإسكندرية

01:42 م الأربعاء 13 نوفمبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمديريات الأمن جهودها لمكافحة هذه الجرائم.

ونجحت عقب تقنين الإجراءات في تحقيق النتائج التالية: ففي مديرية أمن البحيرة، تم ضبط أحد العناصر الإجرامية، وله معلومات جنائية، في دائرة مركز شرطة الدلنجات، وبحوزته 20 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

وفي مديرية أمن الإسكندرية، تم ضبط عنصر إجرامي آخر، وله معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة باب شرق، وبحوزته 24 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش.

كما تم ضبط عنصر إجرامي ثالث، وله معلومات جنائية، في دائرة قسم شرطة الدخيلة وبحوزته 15 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الأفيون.

وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 5 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.


البحيرة مديرية أمن البحيرة المخدرات
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