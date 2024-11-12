بتهمة التعدي على الفنان.. إحالة الشاب المصفوع من عمرو دياب للمحاكمة

كتب- أحمد عادل

أحالت نيابة القاهرة الجديد "سعد أسامة" المعروف إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح بتهمة الاعتداء على الفنان داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة الفنان عمرو دياب في واقعة التعدي على شاب داخل حفلة بإحدى الفنادق بالقاهرة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ"الشاب المصفوع من عمرو دياب"، إلى محكمة الجنح لنظر محاكمته عن التهمة الموجهة إليه.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق، إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد في التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه ونهره أمام الحضور.