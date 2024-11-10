جريمة كوبري الساحل.. قرار من النيابة في واقعة "طفل إمبابة"

كتب- رمضان يونس:

جددت غرفة المشورة بمحكمة شمال الجيزة الجزئية، حبس 5 متهمين على خلفية اتهامهم بالتسبب في غرق الطفل "عمر ناصر" بمياه نهر النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه لكشف ملابسات الواقعة.

تحريات رجال البحث الجنائي، أفادت أن المجني عليه الطفل "عمر" كان على خلاف مع المتهمين ويوم الحادث استدرج اثنين من المتهمين الطفل إلى أسفل كوبري الساحل موقع الحادث، ونشبت بينهم مشادة كلامية على إثرها ألقوا الطفل في مياه النيل، ووجهت النيابة للمتهمين تهمة ضرب أفضى إلى الموت.

وألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على 5 أشخاص تورطوا في قتل الطفل "عمر" بعدما ألقوه في مياه النيل أسفل كوبري الساحل بالجيزة.

وصرحت النيابة العامة بالجيزة، بدفن جثمان الطفل عقب العثور عليه على أطراف قرية "نكلا"، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيقات التي أصدرت قرارها السابق.