"ذهب لشراء حزام فعاد جثة".. قصة مقتل "محمد" يوم خطوبته في المنيب

كتب- أحمد عادل

امتلئ منزل الحاج "مصطفى" بأجواء الفرح والتجهيزات لحضور حفل زفاف ابنة شقيقته، وإعلان خطوبة نجله "محمد" على شقيقتها الأخرى في ذات الوقت، لكن للقدر رأي آخر بأن استقبل خبر مقتل نجله طعنًا في مشاجرة على يد أحد الأشخاص في منطقة المنيب بالجيزة.

في صباح يوم الحادث، استأذن "محمد" صاحب الـ19 عامًا من عمله مبكرًا، وبدأ في التجهيز لزفاف ابنة عمته، وإعلان خطوبته على شقيقتها، وقبل ارتدائه البدلة تذكر أنه لا يمتلك "حزام كلاسيك" يليق بها.

فأخبر المجني عليه والده أنه ذاهب لشراء "حزام كلاسيك"، واستعان بصديقه يمتلك دراجة نارية "موتوسيكل" وذهبا لشراء حاجته، وأثناء سيرهما صدم صديقه شابين ونشبت بينهما مشادة كلامية.

حاول "محمد" فض المشادة لكن تدخل أصدقاء الشابين في المنطقة، وسرعان ما تصاعدت المشادة وتحولت لمشاجرة تعدى بها 6 أشخاص على المجني عليه وصديقه، وأثناء الشجار قام أحد المتهمين يدعى "أحمد س." بطعن المجني عليه 3 طعنات متفرقه بسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته في الحال.

أثار تأخر المجني عليه قلق والده فقام بمهاتفته عدة مرات، ليجيب صديقه ويخبره بوقوع مشاجرة مع عدد من الأشخاص وإصابة "محمد" إصابات بالغة وفي طريقهما للمستشفى، وقبل وصوله للمستشفى فارق الحياة متأثرًا بإصابته بـ3 طعنات في الرقبة والصدر والبطن.

بدأت تفاصيل الواقعة ببلاغ إلى قسم شرطة المنيب من أحد الأهالي، يفيد بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصاب تم نقله للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتمكنت من ضبط أطراف المشاجرة والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالانتقال إلى المستشفى تبين وفاة المصاب "محمد مصطفى" 19 سنة متأثرًا بإصابته.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.