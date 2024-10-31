سقوط طالب من علو بمدرسة ثانوي في بشتيل

كتب - محمد شعبان:

أصيب طالب بالمرحلة الثانوية إثر سقوطه من علو بمدرسة بشتيل الثانوية المشتركة.

مدير قطاع الشمال تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوجود مصاب داخل مدرسة إثر ادعاء سقوط من علو.

التحريات الأولية بينت إصابة طالب بمدرسة بشتيل الثانوية المشتركة إثر سقوطه من علو.

تم نقل الطالب إلى مستشفى إمبابة العامة للعلاج، وفتح مدير المدرسة تحقيقًا في الواقعة.





