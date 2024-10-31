سيدة تنجو من الاغتصاب بحيلة ذكية: تظاهرت بطلب بيتزا وأبلغت الشرطة

وكالات:

في استجابة سريعة، نجحت شرطة مقاطعة فولوسيا بولاية فلوريدا الأميركية في إحباط محاولة اغتصاب سيدة، استدرجها شخص إلى منطقة ريفية.

وتظاهرت السيدة أنها تتصل بمطعم لطلب بيتزا، وأثناء المكالمة، فهم الموظف فورًا إشارتها، إذ أنه استفسر عما إذا كانت تعلم أنها تتصل بالرقم 911 المخصص للطوارئ، فما كان منها سوى أن أكدت ذلك.

تمكنت الشرطة من تحديد موقع الضحية، في منطقة بيرسون الريفية، المليئة بمزارع السرخس، بحسب موقع شرطة فولوسيا.

سيرا على الأقدام انطلقت عناصر الشرطة، بحثا عن تلك السيدة، حتى سمعوا أصوات استغاثاتها أثناء محاولة الاعتداء عليها، وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم، وتوجيه اتهامات له تتضمن محاولة اعتداء جنسي، والاعتداء بالخنق، والاحتجاز القسري.