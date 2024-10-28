محاكمة تأديبية لمسؤولي تمريض بالجيزة بعد فقد جزء من جهاز طبي

كتب- أحمد أبو النجا:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة اثنتين من مسؤولي هيئة التمريض بإحدى المستشفيات بمحافظة الجيزة للمحاكمة التأديبية؛ على خلفية الإهمال الجسيم في المحافظة على جهاز طبي مما ترتب عليه فقد جزء من مكوناته والذي قُدِّرَت قيمته منفردًا بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

شملت قائمة الاتهام وكيلة قسم التمريض وممرضة بالمستشفى.

كانت النيابة الإدارية للصحة بالجيزة - القسم الثاني، تلقت بلاغاً من أمانة المراكز الطبية المتخصصة بشأن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهى إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" الخاص بالمستشفى.

وباشرت دينا العريض، رئيس النيابة، التحقيقات في الواقعة بإشراف السيد المستشار الدكتور ياسر نبيل، مدير النيابة، واستمعت فيها إلى شهادة رئيس لجنة أعمال الجرد السنوي بالمستشفى، والذي أفاد بأن الجرد السنوي أسفر عن اكتشاف فقد "وحدة قياس تدفق البول" وهي إحدى المكونات الأساسية لجهاز "فحص ديناميكية البول" بالمستشفى ولا يمكن استخدامه دونها، وتقدر قيمتها منفردة بمبلغ ثمانية آلاف دولار أمريكي.

وكلفت النيابة إدارة التفتيش المالي والإداري بوزارة الصحة بفحص الواقعة، وخلُصَ تقريرها إلى أن الجهاز تم استلامه من إدارة المخازن وظل في عهدة المتهمة الثانية بعيادة المسالك البولية بالمستشفى حتى عام ٢٠٢٠، ونظراً لمرور البلاد بجائحة كورونا وما صاحبها من إجراءات احترازية، فقد تم استخدام المستشفى كمقر للحجر الطبي حتى عام ٢٠٢٢؛ كما تم انتداب المتهمة الثانية لإحدى المستشفيات الأخرى، وأن المتهمة الأولى -وكيلة القسم- كلفت أحد العاملين بالمستشفى -من غير المختصين فنياً- بنقل الجهاز إلى مكانٍ آخر لإخلاء المكان واستخدامه كصيدلية لصرف التطعيمات والأمصال للمواطنين أثناء فترة الحجر الطبي.

وكشفت التحقيقات عن عدم اتباع المتهمة الثانية للإجراءات المقررة قانوناً حال تسليم وتسلم عهدتها قبل انتدابها خارج المستشفى في فترة الحجر الطبي وعودتها مرة أخرى؛ مما حال دون اكتشاف فقد هذا الجزء من الجهاز حتى بدء أعمال الجرد السنوي.