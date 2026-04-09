دندرة للطاقة الشمسية تقترض 80 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

كتب : منال المصري

11:25 ص 09/04/2026

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إقراض شركة "دندرة للطاقة الشمسية" بمصر 80 مليون دولار.

الهدف من القرض

دندرة المملوكة بالكامل لشركة سكاتيك ستستخدم القرض بهدف إنشاء وتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 500 ميجاوات مزودة بنظام تخزين طاقة بالبطاريات (BESS) بسعة 100 ميجاوات/ساعة، تقع في نجع حمادي، مصر.

سيتم بيع الكهرباء المنتجة من المشروع إلى شركة مصر للألومنيوم مصر بصفتها المشتري، بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل ملزمة بالدفع.

