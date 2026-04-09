470 قضية ضرائب و3500 سرقة كهرباء.. جهود الأمن الاقتصادي في 24 ساعة

كتب : علاء عمران

11:04 ص 09/04/2026

سرقة تيار كهربائي

كثفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ضرباتها الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة كافة أشكال الخروج عن القانون في القطاعات الخدمية، حيث استهدفت الحملات الموسعة تأمين مرافق الدولة وحماية المال العام من الهدر، فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان انضباط الشارع المصري واستقرار الاقتصاد الوطني بجميع المحافظات.

ضبط 3500 سرقة كهرباء

أسفرت جهود قطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن نتائج ضخمة، حيث ضبطت شرطة الكهرباء 3566 قضية سرقة تيار، ومن جانب آخر سجلت شرطة النقل والمواصلات 1370 مخالفة متنوعة بالمترو والقطارات، علاوة على ذلك تمكنت مباحث الضرائب من ضبط 470 قضية رسوم وجمارك بشكل قاطع وصارم فوريًا وبكل حسم وقوة لضمان حقوق الدولة.

ضبط 470 قضية ضرائب

شملت التحركات الأمنية قطاع التعمير والمجتمعات الجديدة بضبط 83 مخالفة بناء ومحلات بدون ترخيص، وفي السياق ذاته شددت الداخلية على استمرار الحملات المكبرة لتعزيز السيطرة الأمنية فوريًا، ومن جانب آخر يتم فحص كافة القضايا المضبوطة لإحالتها للنيابة المختصة

سرقة الكهرباء الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية شرطة النقل مخالفات البناء

