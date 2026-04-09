قالت إسرائيل اليوم الخميس، إنها قتلت "السكرتير الشخصي" ‌لنعيم قاسم الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية في غارة على بيروت خلال الليل.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إنه هاجم واغتال أمس الأربعاء في بيروت، علي يوسف حرشي ‌السكرتير الشخصي لأمين عام حزب الله نعيم قاسم وابن شقيقه.

وكانت وكالة رويترز نشرت نبأ عاجلاً يفيد بأن جيش الاحتلال أعلن مقتل نعيم قاسم أمين عام حزب الله، ثم سرعان ما صححت الخبر وأفادت بأنه قتل ابن شقيقه.

وشن الطيران الإسرائيلي، فجر الخميس، سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت وبلدات في جنوب لبنان.

وأدت غارة إسرائيلية على بلدة العباسية في جنوب لبنان إلى وقوع عدد من الإصابات الخطرة، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

في المقابل، قال حزب الله اللبناني، الخميس، إنه سيواصل هجماته على إسرائيل عقب الغارات الجوية الإسرائيلية الدامية في لبنان.