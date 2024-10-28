محاكمة 64 متهما بـ"خلية القاهرة الجديدة".. اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة 64 متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية القاهرة الجديدة" لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج.

تعقلد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.

يحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، أمن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.