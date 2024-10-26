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ضبط 3 أشخاص بتهمة بخطف طفل في البحيرة

01:37 م السبت 26 أكتوبر 2024

وزارة الداخلية

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كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة اختطاف طفل في محافظة البحيرة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة غرب النوبارية، بلاغًا من تاجر مقيم بدائرة القسم يفيد باختطاف نجله البالغ من العمر عشر سنوات أثناء سيره في المنطقة.

وبعد إجراء الفحص والتحريات، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن البحيرة عن تحديد مرتكبي الواقعة، وهم تاجر وعاملان، وتحديد مكان احتجاز الطفل في فيلا مستأجرة بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهم وتحرير الطفل. وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة بسبب وجود خلافات مالية بين التاجر ووالد الطفل، حيث استعان التاجر بالمتهمين الآخرين وأعد لهذا الغرض الفيلا المستأجرة، بالإضافة إلى سيارة ملاكي مستأجرة تم استخدامها في تنفيذ الجريمة وتم ضبطها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية البحيرة اختطاف طفل
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