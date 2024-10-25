ضبط 271 قطعة سلاح و337 قضية مخدرات في حملات على مستوى الجمهورية



كتب- علاء عمران:



تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من تنفيذ حملات مكثفة في جميع المحافظات خلال الـ24 ساعة الماضية.

أسفرت جهود الحملات عن ضبط 271 قطعة سلاح ناري، و337 قضية مخدرات، وتنفيذ 84,730 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما شملت الحملة ضبط 20 متهمًا هاربًا، و20 آخرين متورطين في قضايا بلطجة، إلى جانب 276 دراجة نارية مخالفة، وفحص 57 سائقًا للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، حيث تبيّن تعاطي 8 منهم.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.