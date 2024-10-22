نهاية النمس.. أمن الجيزة ينهي أسطورة الإجرام في الصف وأطفيح

كتب - محمد شعبان:

بعد تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة، لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة شهرته "النمس" مصرعه المنطقة الجبلية جنوب الجيزة.

قبل 11 يومًا، تلقى مأمور مركز شرطة الصف بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار ووجود مصاب بقرية أسكر.

اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجه العميد محمد مختار رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث إلى محل البلاغ والوقوف على ملابساته.

التحريات الأولية بينت إصابة عامل بمحطة وقود يدعى "أحمد.س." 29 سنة بطلق ناري داخل محطة وقود في ظروف غامضة وجار سماع أقواله ومراجعة كاميرات المراقبة.

فريق بحث ترأسه اللواء علاء فتحي نائب مدير مباحث الجيزة، توصل إلى أن تشكيلا عصابيًا يتزعمه مسجل خطر يدعى "خالد" 45 سنة وشهرته "النمس"، تاجر مخدرات وسلاح، شرع في سرقة محطة الوقود وارتكب بعدها بلاغًا ثانيًا قبل هروبه إلى المنطقة الجبلية.

مأمورية مكبرة ضمت مباحث الجيزة وفرقة الشرق بقيادة العقيد محمد العشري والعمليات الخاصة داهمت وكر المتهم، فبادل باستهداف القوات ببندقية آلية لتبادله الشرطة الرصاص مما أسفر عن مصرعه بطلق ناري بالبطن.

نجاح أمني يبرهن من خلاله ضباط المباحث الجنائية بقطاع الجنوب على جهودهم المستمرة للإيقاع بعناصر الشر -تجار مخدرات وسلاح- والتصدي للخارجين عن القانون وسط تراجع ملحوظة لجرائم السرقة والمشاجرات وحوادث إطلاق النار.