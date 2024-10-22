انتشال جثة شاب غريق في البدرشين

كتب - محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، الثلاثاء، جثة شاب غريق بنهر النيل بمركز البدرشين جنوب المحافظة.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير مدير قطاع الجنوب إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث غرق بقرية الشنباب.

اللواء محمد العدلي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ نهري بالتنسيق مع فرقة الجنوب.

جهود البحث والتمشيط أسفرت عن انتشال جثة غريق يدعى مصطفلا سيد 22 سنة، وإيداع جثمانه ثلاجة مستشفى البدرشين المركزي تحت تصرف النيابة العامة.