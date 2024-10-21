ميكانيكى وعاطل يقتلان سائق لسرقة توك توك فى سوهاج

كتب- علاء عمران:

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط مرتكبى واقعة مقتل سائق توك توك لسرقة مركبته فى سوهاج.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله بشأن العثور على جثة سائق "توك توك" بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.

بالفحص تبين تلقى مركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج بلاغا بالعثور على جثة سائق "توك توك" بها جرح طعنى بالجسم والعثور على المركبة خاصته على مقربه من الجثة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن سوهاج فى أقل من 24 ساعة من تحديد وضبط مرتكبا الواقعة ميكانيكى سيارات ، عاطل – لهما معلومات جنائية - مقيمان ببندر جرجا - والسلاح المستخدم فى الواقعة.

وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة ، وقيامهما بإستقلال مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بدعوى توصيلهما لناحية بندر جرجا وأثناء السير فى الطريق قام الأول بالتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته وأحدث إصابته التى أودت بحياته ، وقاما بتركه بمكان العثور ومحاولة الإستيلاء على المركبة وحال مشاهدتهما لبعض الأهالى بمحل الواقعة لاذا بالفرار.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.