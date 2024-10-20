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القبض على 5 متهمين يديرون كيانًا تعليميًا وهميًا بالمنصورة

07:24 م الأحد 20 أكتوبر 2024

المتهمون الخمسة

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القاهرة - مصراوي:

مارس 5 أشخاص أعمال النصب والاحتيال على عدد من الأشخاص من خلال إدارة كيان تعليمي وهمي بالدقهلية.

تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من عدد من الأشخاص بتضررهم من مسئولى كيان تعليمى غير مرخص بدائرة القسم.

بالانتقال وسؤالهم اتهموا مسئولى الكيان التعليمى المُشار إليه -5 أشخاص- بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية مقابل منحهم شهادات دراسية معتمدة من إحدى الجامعات وعدم وفائهم بذلك.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وإدارتهم كيان تعليمى غير مرخص بقصد التربح وتحرر المحضر اللازم حيال المتهمين.

كيان تعليمي المنصورة الدقهلية الداخلية شهادات جامعية
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