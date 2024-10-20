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حادث مروع بالطريق الصحراوي.. سيارة نقل تصطدم بفريق رالي دراجات والحصيلة 9 مصابين

01:30 م الأحد 20 أكتوبر 2024

سيارة إسعاف ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

شهد تدريب رالي دراجات، حادثا مروعا إثر اصطدام سيارة نقل بعدد من اللاعبين بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي اليوم الأحد.

تلقى مدير قطاع أكتوبر إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بالطريق الصحراوي.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص أنه في أثناء تدريب فريق رالي الدراجات تابع لوزارة الشباب والرياضة، اصطدمت سيارة نقل باللاعبين.

أسفر عن الحادث إصابة 9 لاعبين نقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي للعلاج وانتقل الوزير إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته.

فريق رالي دراجات سيارة نقل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حادث تصادم
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