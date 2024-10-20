رئيس البرلمان يحيل 8 مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

في بداية الجلسة العامة لمجلس النواب، أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، 8 مشروعات قوانين وقرارًا جمهوريًا إلى اللجان النوعية لدراستها وإعداد تقارير عنها. تشمل هذه المشروعات:

مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة:

مشروع قانون بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 بشأن إنهاء المنازعات الضريبية.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

أحيل إلى لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 بشأن رسوم التفتيش البحري.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

قرار جمهوري:

قرار رئيس الجمهورية رقم 428 لسنة 2024 بشأن انضمام مصر إلى اتفاقية مكة المكرمة للتعاون في مكافحة الفساد للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.

أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

مشروع قانون مقدم من النواب:

مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم.

أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة.