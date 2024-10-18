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"ضبطية ربع طن مخدرات في مطاردة مثيرة لعصابات الكيف في بدر والشروق"

03:07 م الجمعة 18 أكتوبر 2024

ضبط متهمين

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كتب - علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على عنصر إجرامي بدائرة قسم شرطة الشروق، حيث عُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، وبندقية خرطوش، وطبنجة صوت، وعدد من الطلقات، بالإضافة إلى سلاح أبيض.

وفي إطار الجهود نفسها، تم ضبط ثلاثة عناصر إجرامية آخرين بدائرة قسم شرطة بدر، ولديهم معلومات جنائية سابقة، حيث ضبط بحوزتهم 12.5 كجم من مخدر الحشيش.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عنصر إجرامي آخر بدائرة قسم شرطة بدر، حيث تم العثور بحوزته على 225 كجم من مخدر الحشيش، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 20 مليون جنيه.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهمين.

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