أنس الشريف.. ما الأحداث والتصريحات التي سبقت استهدافه حتى وصيته الأخيرة؟

نشر الحساب الموثق لمراسل الجزيرة أنس الشريف عبر منصة إكس، وصية نُسبت إليه منتصف ليلة الاثنين، يقول فيها "هذه وصيتي ورسالتي الأخيرة، إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي".

يقول الشريف في الوصية المنسوبة إليه، ومؤرخة في السادس من أبريل 2025: "عشتُ الألم بكل تفاصيله، وذُقت الوجع والفقد مرارًا، ورغم ذلك لم أتوانَ يومًا عن نقل الحقيقة كما هي، بلا تزوير أو تحريف...".

هذه وصيّتي، ورسالتي الأخيرة.

إن وصلَتكم كلماتي هذه، فاعلموا أن إسرائيل قد نجحت في قتلي وإسكات صوتي.

بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



يعلم الله أنني بذلت كل ما أملك من جهدٍ وقوة، لأكون سندًا وصوتًا لأبناء شعبي، مذ فتحت عيني على الحياة في أزقّة وحارات مخيّم جباليا للاجئين،… — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

وقبل استشهاده بعدة دقائق نشر الشريف تغطيته الأخيرة لحرب غزة، وقال فيها "قصف لا يتوقف، منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة".

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

وأعلن مدير مستشفى الشفاء في مدينة غزة استشهاد خمسة فلسطينيين باستهداف إسرائيلي لخيمة كان يتواجد فيها صحفيون قرب بوابة المستشفى، من بينهم مراسلا قناة الجزيرة أنس الشريف ومحمد قريقع، إضافة إلى المصورين في القناة إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، وسائق الطاقم محمد نوفل، إضافة إلى إصابة الصحفي محمد صبح، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأقر الجيش الإسرائيلي بعد الضربة التي استهدفت خيمة الصحفيين، باستهداف الشريف في بيان قال فيه إنه استهدف "القيادي في حركة حماس أنس الشريف الذي تظاهر بصفة صحفي في شبكة الجزيرة"، واتهمه بأنه كان يقود "خلية تابعة للحركة ومسؤولًا عن تنسيق هجمات صاروخية ضد مدنيين إسرائيليين وقوات الجيش".

وأوضح أن العملية نُفذت باستخدام ذخيرة دقيقة مع إجراءات، وصفها بأنها تهدف إلى تقليل الأضرار على المدنيين، بما في ذلك المراقبة الجوية وجمع معلومات استخباراتية إضافية.

من جانبها أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية "الاغتيال المدبَّر لمراسلَينا أنس الشريف ومحمد قريقع والمصورَين إبراهيم ظاهر ومحمد نوفل"، وفق بيان صدر عنها فجر الاثنين.

وأورد البيان: "اغتيال مراسلينا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي هجوم جديد سافر ومتعمد على حرية الصحافة...الأمر باغتيال أنس الشريف أحد أشجع صحفيي غزة وزملائه محاولة يائسة لإسكات الأصوات استباقًا لاحتلال غزة. شبكة الجزيرة وهي تودع ثلة جديدة من خيرة فرقها الصحفية تحمّل جيش الاحتلال وحكومته مسؤولية استهداف واغتيال فريقها".

اتهامات إسرائيلية سابقة

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفخاي أدرعي، قد نشر في وقت سابق بأن مراسل الجزيرة أنس الشريف له "ارتباط بحركة حماس وتغطيته لأنشطة مسلحة".

وفي أغسطس 2024، اتهم أدرعي الشريف بأنه يغطّي "أنشطة حماس والجهاد الإسلامي" في مدرسة قُصفت، وقال في منشور عبر منصة إكس: "أنت تخفي جرائم حماس والجهاد في الاختباء داخل المدارس، أنا مقتنع أنك تعرف أسماء عدد كبير من إرهابيي حماس بين القتلى في المدرسة، لكنك تمثّل مسرحية إعلامية كاذبة لا تمتّ لسكان غزة بصِلة".

وفي يوليو 2025، قال أدرعي إن الشريف "واحد من ستة صحفيين بالجزيرة تابعين لحماس أو الجهاد الإسلامي"، وهو ما نفته الجزيرة بشدّة.

صوت وصورة الكذب. واضح ان تكون فخرًا بهم. يغطي على جرائم حماس والجهاد في الاحتماء داخل المدارس…أنا مقتنع انه يعرف عدد كبير ممن قتل داخل مدرسة التابعين من مخربي حماس بأسمائهم لكنه يتحرك في مسرحية إعلامية كاذبة بدوافع لا تمت لسكان غزة بصلة. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 10, 2024

"تحريض"

وفي حينها وصف الشريف اتهامات إسرائيل له بـ"الإرهاب"، بـ"التحريضية" و"محاولة إسكاتي، في مسعى لوقف تغطيتي عبر شاشة الجزيرة ومواقع التواصل الاجتماعي".

وكتب حينها "رسالتي واضحة لن أصمت. لن أتوقف. صوتي سيبقى شاهدًا على كل جريمة، حتى تتوقف هذه الحرب في أقرب وقت".

وفي أواخر يوليو 2025، أصدرت لجنة حماية الصحفيين - وهي منظمة دولية غير حكومية وغير ربحية، مقرها في مدينة نيويورك، بيانًا أعربت فيه عن قلقها إزاء ما وصفته بـ"تهديدات مباشرة وتحريض علني" ضد أنس الشريف، عقب تداول مقاطع وتصريحات على منصات تواصل اجتماعي "تشير إليه بالاسم وتشكك في عمله الصحفي".

ودعت اللجنة في بيانها السلطات المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامته وسلامة جميع الصحفيين العاملين في غزة، مشددة على أن استهداف الصحفيين أو التحريض عليهم يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي العمل الصحفي أثناء النزاعات.

وتزامن بيان لجنة حماية الصحفيين مع موقف مماثل من شبكة الجزيرة، التي أصدرت في 25 يوليو 2025 بيانًا قالت فيه إن ما يتعرض له مراسلها في غزة، أنس الشريف، يندرج ضمن "حملة تحريض" تستهدف مراسليها الميدانيين، واعتبرت ذلك محاولة لإسكات التغطية المستمرة من داخل القطاع.

وأكدت الشبكة أن مراسليها يعملون وفق المعايير المهنية وميثاق الشرف الصحفي، داعية المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية الصحفيين.

كما صدرت تصريحات من المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير، أيرين خان، شددت فيها على أن "التحريض العلني ضد الصحفيين في مناطق النزاع يضاعف من احتمالات تعرضهم للاستهداف، ويقوّض قدرة وسائل الإعلام على القيام بدورها الرقابي".

وأشارت إلى أن القانون الدولي الإنساني يفرض على أطراف النزاع ضمان حماية الصحفيين والعاملين في الإعلام، وعدم استهدافهم أو التحريض عليهم، باعتبارهم مدنيين يقومون بمهمة مهنية أساسية.

وحتى نهاية شهر يوليو 2025، ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023، إلى 232 صحفيًا، وفق المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة.

من هو؟

ولد أنس الشريف في عام 1996 في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، ويُعد من أبرز المراسلين الميدانيين لشبكة الجزيرة منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023.

وظهر الشريف بشكل متكرر في بثوث مباشرة من مناطق قريبة من مواقع القصف أو خطوط التماس، ناقلًا مشاهد ميدانية مباشرة.

وفي ديسمبر 2023 فقد والده، جمال الشريف (65 عامًا)، في قصف استهدف منزل العائلة، وواصل بعدها عمله الصحفي.

وغطّى الشريف حوادث استهداف زملائه، وبينهم إسماعيل الغول ورامي الريفي اللذان استشهدا في غارة على مخيم الشاطئ عام 2024.

والشريف متزوج ولديه طفل وطفلة. وشارك في يناير الماضي صورة بثتها زوجته، تجمعه بطفليه عبر حسابه الموثّق على منصة إنستغرام.

صحفيون استشهدوا في حرب غزة

ووثقت بي بي سي في تقرير سابق استشهاد عدد كبير من الصحفيين والعاملين في وسائل إعلام خلال الحرب في غزة ولبنان وإسرائيل. وتاليًا أسماء عدد منهم:

من هم أبرز الصحفيين الذين استشهدوا في حرب غزة؟

فاطمة حسونة، صحفية مستقلة، اغتيلت في 16 أبريل 2025

حلمي الفقعاوي، قناة فلسطين اليوم، 7 أبريل 2025

أحمد منصور، قناة فلسطين اليوم، 7 أبريل 2025

محمد منصور، قناة فلسطين اليوم، 24 مارس 2025

حسام شبات، صحفي مستقل ومتعاون مع الجزيرة، 24 مارس 2025

محمود البسوس، مستقل ومتعاون مع رويترز ووكالة الأناضول، 15 مارس 2025

أحمد الشياح، مستقل ومتعاون مع الجزيرة ووكالة قدس برس للأنباء، 15 يناير 2025

أحمد أبو الروس، وكالة "الرابعة" للأنباء، 15 يناير 2025

محمد التلمس، وكالة صفا الإخبارية، 14 يناير 2025

سائد أبو نبهان، مستقل ومتعاون مع قناة الغد ووكالة الأناضول، 10 يناير 2025

أريج شاهين، مستقلة، 3 يناير 2025

عمر الديراوي، وكالة "الرابعة" للأنباء، 3 يناير 2025

حسن القيشاوي، مستقل، 2 يناير 2025

فيصل أبو القمصان، قناة القدس اليوم ، 26 ديسمبر 2024

أيمن الجدي، قناة القدس اليوم، 26 ديسمبر 2024

إبراهيم الشيخ علي، قناة القدس اليوم، 26 ديسمبر 2024

محمد اللدعة، قناة القدس اليوم، 26 ديسمبر 2024

فادي حسونة، قناة القدس اليوم، 26 ديسمبر 2024

محمد الشُرافي، مستقل ومتعاون مع قناة الأقصى، 18 ديسمبر 2024

أحمد اللوح، مستقل ومتعاون مع الجزيرة، 15 ديسمبر 2024

محمد بعلوشة، قناة المشهد، 14 ديسمبر 2024

محمد القريناوي، وكالة سند للأنباء، 14 ديسمبر 2024

إيمان الشنطي، مستقلة ومتعاونة مع قناتي الأقصى والجزيرة، 11 ديسمبر 2024

ممدوح قنيطة، قناة الأقصى، 30 نوفمبر 2024

أحمد أبو شريعة، مستقل، 19 نوفمبر 2024

مهدي المملوك، قناة القدس اليوم الفضائية،11 نوفمبر 2024

أحمد أبو سخيل، الإعلامية نيوز، 9 نوفمبر 2024

زهراء أبو سخيل، الإعلامية نيوز، 9 نوفمبر 2024

بلال رجب، قناة القدس اليوم الفضائية، 1 نوفمبر 2024

عمرو أبو عودة، مستقل، 31 أكتوبر 2024

نادية عماد السيد، مستقلة، 27 أكتوبر 2024

سائد رضوان، قناة الأقصى، 27 أكتوبر 2024

حنين بارود، شبكة الماجدات الإعلامية، 27 أكتوبر 2024

طارق الصالحي، شبكة غزة مباشر، 15 أكتوبر 2024

محمد الطناني، قناة الأقصى، 9 أكتوبر 2024

حسن حمد، مستقل ومتعاون مع الجزيرة وقناة ميديا تاون، 6 أكتوبر 2024

عبد الرحمن بحر، عاجل فلسطين، 5 أكتوبر 2024

نور أبو عويمر، مستقلة ومتعاونة مع الجزيرة مباشر، 3 أكتوبر 2024

وفاء العديني، مستقلة، 29 سبتمبر 2024

محمد عبد ربه، وكالة المنارة، 27 أغسطس 2024

حسام الدباكة، مستقل ومتعاون مع قناة القدس اليوم الفضائية، 22 أغسطس 2024

حمزة مرتجى، مؤسسة ريكورد ميديا، 20 أغسطس 2024

إبراهيم محارب، مستقل، 18 أغسطس 2024

تميم أبو معمر، إذاعة صوت فلسطين، 9 أغسطس 2024

محمد عيسى أبو سعادة، مستقل، 6 أغسطس 2024

إسماعيل الغول، الجزيرة،31 يوليو 2024

رامي الريفي، مستقل ومتعاون مع الجزيرة ،31 يوليو 2024

محمد أبو دقة، مستقل ومتعاون مع صحيفة الحدث، 29 يوليو 2024

محمد أبو جاسر، صحيفة الرسالة، 20 يوليو 2024

محمد منهل أبو عرمانة، فلسطين الآن، 13 يوليو 2024

رزق أبو شكيان، فلسطين الآن، 6 يوليو 2024

وفاء أبو ضبعان، مستقلة، 6 يوليو 2024

أمجد جحجوح، مستقل، 6 يوليو 2024

سعدي مدوخ، مستقل، 5 يوليو 2024

محمد السكني، القدس اليوم، 4 يوليو 2024

محمد أبو شريعة، وكالة شمس للأنباء، 1 يوليو 2024

رشيد البابلي، مستقل ، 6 يونيو 2024

علا الدحدوح، صوت الوطن، 31 مايو 2024

محمود جحجوح، فلسطين بوست، 16 مايو 2024

بهاء الدين ياسين، وكالة وطن للإعلام وشبكة القدس الإخبارية، 10 مايو 2024

مصطفى عياد، مستقل ومتعاون مع الجزيرة، 6 مايو 2024

سالم أبو طيور، القدس اليوم، 29 أبريل 2024

إبراهيم الغرباوي، مستقل، 26 أبريل 2024

أيمن الغرباوي، مستقل ،26 أبريل 2024

محمد الجمل، وكالة "فلسطين الآن"، 25 أبريل 2024

مصطفى بحر، موقع عاجل فلسطين، 31 مارس 2024

محمد عادل أبو سخيل، وكالة شمس للأنباء، 28 مارس 2024

ساهر أكرم ريان، وكالة وفا، 25 مارس 2024

محمد السيد أبو سخيل، إذاعة صوت القدس، 18 مارس 2024

طارق أبو سخيل، إذاعة صوت القدس، 18 مارس 2024

محمد الريفي، مستقل، 15 مارس 2024

عبد الرحمن صايمة، رقمي تي في، 14 مارس 2024

محمد سلامة، قناة الأقصى، 5 مارس 2024

محمد ياغي، مستقل، 23 فبراير 2024

زيد أبو زايد، إذاعة القرآن الكريم، 15 فبراير 2024

أيمن الرفاتي، الميادين، 14 فبراير 2024

أنغام أحمد عدوان، قناة فبراير الليبية، 12 فبراير 2024

علاء الهمص، إس إن دي، 12 فبراير 2024

ياسر ممدوح، وكالة أنباء كنعان، 11 فبراير 2024

نافذ عبد الجواد، تلفزيون فلسطين، 8 فبراير 2024

رزق الغرابلي، المركز الفلسطيني للإعلام، 6 فبراير 2024

محمد عطا الله، الرسالة ورصيف22، 29 يناير 2024

طارق الميدنة، مستقل، 29 يناير 2024

إياد الرواغ، إذاعة صوت الأقصى، 25 يناير 2024

يزن الزويدي، الغد، 14 يناير 2024

محمد جمال صبحي الثلاثيني، القدس اليوم، 11 يناير 2024

أحمد بدير، بوابة الهدف، 10 يناير 2024

شريف عكاشة، مستقل، 10 يناير 2024

هبة العبادلة، إذاعة الأزهر، 9 يناير 2024

عبدالله إياد بريص، قناة روافد التعليمية، 8 يناير 2024

مصطفى ثريا، مستقل، 7 يناير 2024

حمزة الدحدوح، الجزيرة، 7 يناير 2024