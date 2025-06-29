بي بي سي

قال رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران قادرة على استئناف تخصيب اليورانيوم "في غضون شهور"، في تصريح يناقض تأكيد البيت الأبيض على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع لسنوات.

وفي مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز"، أشار جروسي إلى أن المواقع النووية الإيرانية أُصيبت بأضرار "جسيمة" بعد ضربات قاذفات الشبح الأمريكية الأسبوع الماضي، لكن الضرر لم يكن كُلّياً على حد قوله.

ونفّذت إسرائيل عملية عسكرية على المواقع النووية والعسكرية الإيرانية في 13 يونيو، وقالت إن عمليتها تهدف إلى منع إيران من تطوير سلاح نووي، وهو أمر تنفيه طهران.

وبعد 12 يوماً من التصعيد بين البلدين، دخلت الولايات المتحدة على الخط، وقصفت ثلاث منشآت رئيسية تستخدمها إيران في برنامجها النووي.

ورفضت إيران طلباً من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المواقع التي تعرضت للقصف.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن حجم الأضرار التي لحقت بالمواقع النووية "خطير"، لكن التفاصيل غير معروفة.

وخلال تصريحات عديدة بعد الضربات الأمريكية، أصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن البرنامج النووي الإيراني قد تراجع "لعقود"، لكن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يقول إن "بعضه لا يزال قائماً".

وقال جروسي في المقابلة التي نشرت شبكة "سي بي إس نيوز" مقتطفات منها مساء السبت: "يمكنهم في غضون شهور تشغيل بضع مجموعات من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج اليورانيوم المخصب، أو أقل من ذلك".

وتدور تكهنات حول إن كانت إيران قد تمكنت من نقل بعض أو كل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، المقدر بـ 408.6 كيلوجرام (900 رطل) قبل الهجمات الأمريكية.

وهذا اليورانيوم قد وصل إلى درجة تخصيب تقدر بنسبة 60%، أي أعلى من المستويات المخصصة للاستخدام المدني، لكنه لا يزال دون مستوى تصنيع سلاح نووي.

وإذا خضعت هذه المادة إلى تحسين أكبر، فستكون كافية نظرياً لإنتاج أكثر من 9 قنابل نووية.

وأكد جروسي لشبكة "سي بي إس"، إن هناك عدم يقين داخل الوكالة بشأن تلك المواد، وأوضح: "لا نعرف أين يمكن أن تكون هذه المواد".

وأضاف جروسي أنه "ربما يكون بعضها قد دُمّر جراء الهجوم، لكن ربما يكون قد نُقل بعضها الآخر. لذا، لا بد من توضيحٍ في مرحلة ما".

وصوّت البرلمان الإيراني على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ورفضت طهران طلب جروسي زيارة المواقع المتضررة، خاصةً فوردو، منشأة تخصيب اليورانيوم الرئيسية.

وقال جروسي إنه "يجب أن نكون في وضع يسمح لنا بالتحقق من وجود اليورانيوم، لتأكيد ما هو موجود، ومكانه، وماذا حدث له".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة مع برنامج "صنداي مورنينج فيوتشرز" على قناة فوكس نيوز، إنه لا يعتقد أن مخزون اليورانيوم قد نُقل، موضحاً أنها عملية "صعبة للغاية".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، السبت، على دعم واشنطن "لجهود التحقق والمراقبة الحاسمة التي تبذلها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران"، مشيداً بـ"التفاني والاحترافية" لعمل جروسي ووكالته.

ومن المقرر أن تبثّ شبكة "سي بي إس" المقابلة الكاملة مع رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل جروسي، الأحد، خلال برنامج "فيس ذا نيشن".