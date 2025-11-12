وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين ، الأربعاء، إن مسؤولين من الولايات المتحدة والسعودية يجرون مفاوضات مكثفة لإتمام عدد كبير من الاتفاقيات، بما في ذلك اتفاقية دفاعية قبل الزيارة المرتقبة لولي العهد محمد بن سلمان إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

وتتضمن هذه اللقاءات، زيارة لم يعلن عنها سابقا قام بها مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر إلى الرياض خلال عطلة نهاية الأسبوع للقاء بن سلمان.

وستكون الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي إلى البيت الأبيض، الأولى من نوعها منذ عام 2018، وبمثابة تأكيد على مكانة بن سلمان.

وأشار أكسيوس، إلى أن من بين الاتفاقيات التي جرت مناقشتها توفير ضمانات أمنية أمريكية للسعودية، موضحا في الوقت نفسه أنها لن تصل إلى مستوى اتفاقية دفاعية ملزمة قانونا.

وأكد أكسيوس، ان سيكون من شبه المستحيل أن يتم إقرارها في مجلس الشيوخ الأمريكي، لافتا إلى أن مستشار الأمن القومي السعودي مساعد العيبان زار الولايات المتحدة أخيرا لمناقشة الاتفاق المحتمل.

وأوضحت مصادر، أن الاتفاقية ستكون مماثلة للتعهد الذي تلقته قطر في سبتمبر الماضي بأمر تنفيذي، ما يعني أن بإمكان أي إدارة مستقبلية في البيت الأبيض إلغائها.

ووفقا للموقع الامريكي، تسعى السعودية إلى شراء حزمة كبيرة من الأسلحة بما في ذلك عشرات المقاتلات من طراز "إف 35".

وذكر أكسويس، أن وزير الدفاع السعودي، الشقيق الأصغر لولي العهد زار الولايات المتحدة يومي الاثنين والثلاثاء في إطار التحضيرات لاجتماع بن سلمان وترامب.

وكشف مصدر، ان كوشنر ناقش خلال اجتماعه مع ولي العهد السعودي المسار المستقبلي بشأن غزة إلى جانب قضايا أخرى.

وخلال زيارة ترامب إلى السعودية في مايو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة كبيرة من الاتفاقيات، غير أن معظمها لم يتم تنفيذه. وأكد مصدر مطلع أن السعوديين شعروا بخيبة أمل لأن غالبية هذه الاتفاقيات "بقيت حبر على ورق" دون أي متابعة.

وأفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، بأن أحد النقاشات التي خاضها الأمريكيون والسعوديون خلال الأسابيع الماضية تركزت حول كيفية استئناف المحادثات بشأن التطبيع مع إسرائيل الآن بعد انتهاء الحرب في غزة، وفق "أكسيوس".

ودعا مستشارو الرئيس الأمريكي، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى النظر للنتائج المحتملة لاتفاق السلام المحتمل مع السعودية وكذلك المضي قدما في تنفيذ باقي مراحل اتفاق السلام في غزة.

وبينما يقر ترامب ومستشاروه بالفجوات بين السعوديين والإسرائيليين لا تزال كبيرة وكذا الحاجة لمزيد من العمل لإغلاقها، أبلغ البيت الأبيض المملكة بأنه يود أن يرى تقدما في هذه القضية خلال اجتماع ترامب وبن سلمان.، وفق مسؤولين أمريكيين.

وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية في مطالبة السعودية بخطوات ملموسة نحو مسار نهائي ومحدد زمنيا لإقامة الدولة الفلسطينية من قِبل إسرائيل، مقابل التطبيع، بينما يرفض نتنياهو اتخاذ أي خطوات في هذا الشأن.