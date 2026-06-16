أعرب الرئيس اللبناني جوزيف عون عن أمله في أن تسهم التطورات الأخيرة في المنطقة في إنهاء معاناة اللبنانيين واستعادة الأراضي المحتلة، مشيراً إلى أن لبنان يمر بمرحلة استثنائية تتطلب متابعة دقيقة لما يجري على الساحة الإقليمية.

رسالة الرئيس اللبناني بمناسبة العام الهجري الجديد

وفي منشور عبر منصة "إكس" بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أكد عون أن هذه المناسبة تأتي في ظل ظروف بالغة الحساسية يواجهها لبنان، بالتزامن مع تطورات متسارعة تشهدها المنطقة وتفرض تحديات متزايدة على مختلف المستويات.

تطلع إلى إنهاء المعاناة وتحرير الأرض

وأضاف الرئيس اللبناني أن اللبنانيين يأملون أن تحمل التطورات الأخيرة نتائج إيجابية تنعكس على أوضاع البلاد، بما يساهم في إنهاء معاناة الشعب اللبناني والعمل على تحرير الأراضي المحتلة.