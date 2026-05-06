وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومحافظة القاهرة ملحق تمويل تكميلي بقيمة 13.5 مليون جنيه، لاستكمال أعمال تطوير منطقة عزبة خيرالله، ضمن برنامج الارتقاء الحضري بالمناطق غير المخططة، والممول من الاتحاد الأوروبي عبر الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال الرئيس التنفيذي للجهاز باسل رحمي، إن إجمالي تمويلات مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية في محافظة القاهرة بلغ نحو 148 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2026، وفرت حوالي 386 ألف يومية عمل للعمالة غير المنتظمة.

وأضاف في بيان، أن التمويل الجديد سيخدم نحو 25 ألف مواطن، ويوفر قرابة 6,750 يومية عمل، عبر تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وممرات المشاة، واستكمال تطوير الشوارع بعد مشروعات الصرف الصحي، بجانب رفع كفاءة مدرسة فؤاد جلال الابتدائية.

وأشار رحمي إلى أن مشروعات الجهاز في القاهرة شملت تطوير البنية الأساسية في المناطق الأكثر احتياجًا، عبر إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، ورصف الطرق، وتبليط الشوارع، وتركيب كشافات الإنارة، وتطوير المساحات المفتوحة، وإنشاء منتزهات ومواقف سيارات، إلى جانب رفع كفاءة الأسواق والمدارس والوحدات الصحية.

من جانبه، ذكر ، محافظ القاهرة إبراهيم صابر، أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يدعم خطط التنمية المحلية، ويسهم في توفير فرص عمل لائقة ومستدامة، وتحسين جودة الخدمات والبنية الأساسية، خاصة في المناطق غير المخططة، بما يعزز النمو الاقتصادي الشامل.