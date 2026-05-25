البنوك تكثف تغذية ماكينات "ATM" قبل عيد الأضحى.. وخطط طوارئ لضمان توافر السيولة

كتب : منال المصري

01:59 م 25/05/2026 تعديل في 02:08 م

ماكينات الصراف الآلي لبنك مصر

تستعد البنوك لزيادة معدلات تغذية ماكينات الصراف الآلي "ATM" قبل وخلال إجازة عيد الأضحى، في إطار خططها لضمان تلبية احتياجات العملاء من السحب النقدي، خاصة مع توقف العمل داخل الفروع خلال فترة العطلة الرسمية.

إجازة البنوك

وبحسب تعليمات البنك المركزي، فإن إجازة البنوك تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق وقفة عيد الأضحى، على أن تستمر حتى يوم الأحد المقبل، على أن تُستأنف الأعمال صباح يوم الاثنين التالي.

استعدادات البنوك لتغذية ماكينات الصراف الآلي

وقال مصدر مصرفي في أحد البنوك الحكومية لمصراوي، إن البنوك تعمل على تغذية ماكينات الصراف الآلي بشكل دوري على مدار اليوم.

وأوضح أن عدد مرات التغذية يختلف من ماكينة لأخرى، حيث يتم تغذية بعضها مرة واحدة يوميا، بينما يتم تغذية أخرى مرتين أو أكثر، وفقا للكثافة السكانية ومعدلات السحب في كل منطقة.

مواجهة نفاذ السيولة في ماكينات الصراف الآلي

وأضاف أن البنوك عززت من آليات المتابعة، من خلال تزويد مديري الفروع بأجهزة اتصال لاسلكية، تتلقى إشعارات فورية عند اقتراب نفاد النقد من الماكينات، بما يتيح سرعة التدخل وإعادة تغذيتها دون تأخير.

وأشار مصدر مصرفي آخر إلى أن البنوك نسقت مع شركات نقل الأموال لتكثيف عمليات تغذية ماكينات الصراف الآلي خلال أيام العيد، خاصة في المناطق الحيوية مثل الميادين العامة، والمراكز التجارية (المولات)، والأندية، التي تشهد إقبالًا مرتفعا من المواطنين.

وأكد مصدر ثالث في أحد البنوك الخاصة، أن البنوك تتابع حالة الماكينات بشكل دوري للتأكد من كفاءتها التشغيلية، مع إجراء صيانة مستمرة للتعامل مع أي أعطال طارئة، لافتًا إلى أنه يتم التدخل الفوري في حال حدوث أي توقف مفاجئ لضمان استمرارية الخدمة.

صرف الرواتب والمعاشات

وتأتي هذه الإجراءات في ظل زيادة الطلب على السيولة النقدية خلال موسم عيد الأضحى، نتيجة ارتفاع معدلات الإنفاق، إلى جانب تزامن صرف الرواتب والمعاشات، ما يفرض ضغوطًا إضافية على ماكينات الصراف الآلي.

