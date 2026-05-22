أعلن البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد "أفريكسيم بنك" تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلًا نموًا بنسبة 25% في صافي الأرباح في ظل تحسن ملحوظ في مؤشرات الربحية واستمرار الأداء التشغيلي القوي.

وأوضح البنك، في بيان صادر اليوم، أن صافي الربح بلغ نحو 268.9 مليون دولار بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ215.4 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بزيادة الإيرادات وتحسن صافي دخل الفوائد.

وشهدت محفظة القروض نموًا بنسبة 2% لتصل إلى 42 مليار دولار، مقابل 41 مليار دولار بنهاية 2025، في حين ارتفع متوسط القروض والسلفيات بنسبة 8% على أساس سنوي، ما ساهم في زيادة إيرادات الفوائد.

كما سجل إجمالي إيرادات الفوائد ارتفاعًا بنسبة 14% ليصل إلى 813.6 مليون دولار، بينما قفز صافي دخل الفوائد بنسبة 24% إلى 510 ملايين دولار، ما يعكس كفاءة التشغيل رغم تراجع أسعار الفائدة عالميًا.

وحافظ البنك على مركز سيولة قوي، مع وصول النقدية وما يعادلها إلى 5.6 مليار دولار، بما يمثل 14% من إجمالي الأصول، في حين استقر معدل القروض غير المنتظمة عند 2.4%، وهو أقل من متوسط القطاع.

وارتفعت حقوق الملكية إلى 8.6 مليار دولار بنهاية مارس 2026، بدعم من زيادة رأس المال واستثمارات جديدة، فيما بلغ معدل كفاية رأس المال نحو 23%، بما يتماشى مع أهداف البنك طويلة الأجل.

وفي سياق متصل، أطلق البنك خلال مارس برنامجًا تمويليًا بقيمة 10 مليارات دولار لمواجهة تداعيات أزمة الخليج، بهدف دعم السيولة واستقرار التجارة وسلاسل الإمداد في الدول الأعضاء.

وأكد دينيس دينيا، النائب التنفيذي الأول للبنك، أن الأداء القوي يعكس صلابة نموذج الأعمال، مشيرًا إلى استمرار البنك في دعم الدول الأعضاء وتعزيز التجارة والتحول الاقتصادي في أفريقيا ومنطقة الكاريبي.

يعد أفريكسيم بنك مؤسسة مالية متعددة الأطراف تهدف إلى تمويل وتعزيز التجارة داخل وخارج القارة الإفريقية، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة.