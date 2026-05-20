إعلان

المالية تعلن تفاصيل طرح سندات بمليار دولار لأول مرة بالشرق الأوسط منذ بدء الحرب الإيرانية

كتب : منال المصري

12:09 م 20/05/2026

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نجحت مصر في تجديد قدرتها على النفاذ إلى الأسواق الدولية، رغم التقلبات الجيوسياسية، وطرحت سندات اجتماعية وتنموية بمليار دولار لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ بدء الحرب الإيرانية، على نحو يعكس جهود الدولة في تنويع أدوات التمويل، وتوسيع قاعدة المستثمرين.

تفاصيل طرح سندات بمليار دولار

أكدت وزارة المالية، في بيان اليوم، أن الطرح الجديد لأجل 8 سنوات بعائد 7.6٪؜، وحظي بثقة المستثمرين الدوليين؛ لتغطى الطلبات الإصدار بما يتجاوز حجم الاكتتاب المستهدف بـ 5 مرات.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصدار ستدفع مسار التوسع في تمويل المشروعات التنموية لتحسين خدمات الصحة والتعليم المقدمة للمواطنين، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري.

وقالت الوزارة، إننا نسدد أكثر مما نقترض بما يضمن خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة، موضحة أننا نستهدف خفض قيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 2 إلى 2 مليار دولار سنويًا.

أشارت إلى أن التعامل الاستباقي مع التوترات الجيوسياسية والتحديات العالمية، أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين وجذبهم للإصدارات المصرية، لافتة إلى أن تأمين الاحتياجات التنموية الخارجية بشكل مستدام يدعم ثقة المستثمرين.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الحرب الإيرانية سندات بمليار دولار وزارة المالية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
زووم

تفاصيل تعديل أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب.. هل تخطت الربع مليون؟
حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
رياضة محلية

حقيقة طائرة نقل درع الدوري "بخطين حمر".. مسؤول يحسم الجدل
حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب
أخبار

حجزت أضحية وماتت عند التاجر فعلى من يكون ضمانها؟.. عالم أزهري يجيب

فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
أخبار المحافظات

فلوس مقابل الأرقام.. إحالة فني معمل بمدرسة في الغردقة للمحاكمة بتهمة التحرش
قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص
حوادث وقضايا

قرار بشأن "كروان مشاكل" ومالكة كافيه في اتهام تنظيم حفل دون ترخيص

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

جولة حسم بطل الدوري المصري 2025-2026 (تغطية محدثة بالصور والفيديو)
الموعد والقنوات الناقلة.. كيف تشاهد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم الدوري؟
من الأقرب لحسم الدوري؟.. سيناريوهات تتويج الأهلي والزمالك وبيراميدز
الدولار يعود للارتفاع مقابل الجنيه في منتصف التعاملات.. ما السبب؟
تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. انكسار الموجة الحارة