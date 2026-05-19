حقق بنك التعمير والإسكان أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتنفيذ الفعّال لاستراتيجيته الطموحة (2025-2030)، وهو ما انعكس على نمو مؤشرات الأعمال بمختلف القطاعات، بما يعزز مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

وأظهرت نتائج الأعمال المستقلة، وفق بيان له اليوم، نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 7.150 مليار جنيه مقابل 6.484 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 666 مليون جنيه وبنسبة وأكد حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، أن تلك النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري.

وأشار إلى أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

وأوضح غانم أن البنك واصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، مما أسفر عن ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى مبلغ 8.393 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 5.179 مليار جنيه مقابل 4.821 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.

وأكد استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، تماشيًا مع رؤية البنك في أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

ودائع العملاء

وأشار إلى أن ودائع العملاء سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى مبلغ 189.255 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 10.127 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%، مدفوعة بزيادة ودائع الأفراد إلى مبلغ 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 80.159 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

وأضاف غانم أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع ليسجل مبلغ 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 229.804 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 15.517 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%.

محفظة قروض العملاء

وأشار إلى ارتفاع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.446 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 34.570 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 34.876 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026 مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 36.7% بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7% عن عام 2025، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 9.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.6%، أسهما في نمو صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 7.663 مليار جنيه مقابل 6.932 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 731 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

وأضاف أن البنك حقق عوائد قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 56.17%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.72%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 38.49%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 37.4%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.09%.

وأشار إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 5.621 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.959 مليار جنيه، بزيادة قدرها 662 مليون جنيه وبنسبة نمو 13.4%.

وأكد غانم أن الربع الأول من عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة مبلغ 11.14 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.347 مليار جنيه بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

وأكد على مواصلة البنك تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، عبر دعم مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما عبر غانم عن تقديره للعملاء والمستثمرين ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك، مؤكدًا أن ثقتهم تمثل الدافع الرئيسي لمواصلة تحقيق نتائج قوية وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المصري.