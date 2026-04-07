تستحق وديعة كويتية بقيمة ملياري دولار لدى البنك المركزي المصري خلال الشهر الجاري تزامنا مع تحمل دول الخليج تكلفة باهظة بسبب وقف مضيق هرمز لمرور تجارة النفط على إثر تصاعد الحرب بين أمريكا وإيران.

وتمتلك الكويت وديعتين لدى البنك المركزي بقيمة 4 مليارات دولار إحدهما يحين استحقاقها الشهر الجاري وأخرى في سبتمبر المقبل.

الودائع الخليجية

قبل 12 عاما أودعت السعودية والكويت والإمارات ودائع لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي ومساعدة مصر على المرور من أزمتها الاقتصادية.

تواصل مصراوي مع البنك المركزي حول مصير الوديعة الكويتية سواء بالتجديد مرة أخرى أو مدها فترة أخرى لكن لم يتلقى ردا حتى نشر هذا التقرير.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري تمتلك السعودية ودائع متوسطة وطويلة الأجل لدى المركزي المصري بقيمة 5.3 مليار دولار يحين أجلها أكتوبر المقبل.

فيما انتهت مصر من تسوية ودائع إماراتية متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل بقيمة 11 مليار دولار خلال 2024 ضمن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار.

كما تحتفظ الدول الخليجية بودائع قصيرة الأجل لكن لم يفصح المركزي عن قيمتها لكل دولة في تقريره الأخير.

توقعات متباينة

توقع بعض المصرفيين خلال حديثهم مع مصراوي طلب الكويت استرداد وديعتها لدى مصر بسبب الأزمة المالية التي تمر بها حاليا على إثر توقف تجارة النفط بعد إغلاق إيران مضيق هرمز.

فيما يرى آخرين قد تبقي الكويت على وديعتها لدى مصر خاصة مع زيادة احتمالات وقف الحرب ورغبة أمريكا في التوصل لاتفاق مع إيران.

صندوق النقد الدولي: دول الخليج تعهدات بالإبقاء على الودائع حتى نهاية 2026

كان صندوق النقد الدولي كشف في تقريره الأخير حول مصر أن الدول الخليجية تعهدت بالإبقاء على الودائع لدى المركزي حتى انتهاء أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

ومن المقرر انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي نهاية العام الجاري بديسمبر المقبل مع تنفيذ مصر كافة الإصلاحات المطلوبة.