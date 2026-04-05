هبط رصيد الذهب باحتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري لأول مرة منذ 8 أشهر 10.7% خلال شهر مارس على أساس شهري إلى نحو 19.19 مليار دولار ليكسر موجة صعود كبيرة.

هبوط الذهب عالميا

عادة رصيد الذهب باحتياطي النقد يتأثر صعودا وهبوطا بأسعار الذهب عالميا إذ هبط سعر الذهب عالميا بنحو 11% خلال مارس مسجلا نحو 4676 دولار لكل أونصة.

وتقارب نسبة الانخفاض العالمي نفس قيمة انخفاض الذهب باحتياطي النقدي الأجنبي لمصر.

عدد أونصات الذهب لدى البنك المركزي

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، فإن المركزي اشترى 2704 ألف أونصة ذهب جديدة خلال مارس لدعم احتياطيات النقد الأجنبية، ليرتفع إلى 4.16 مليون أونصة بنهاية مارس الماضي.

احتياطي النقد الأجنبي يتكون من رصيد الذهب والعملات السائلة وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد لدولي "SDRS".

ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي

رغم تراجع رصيد الذهب فإن احتياطي النقد الأجنبي ارتفع بنحو 85 مليون دولار خلال مارس مسجلا نحو 52.83 مليار دولار بنهاية مارس الماضي بدعم زيادة الأموال السائلة.

بحسب بيانات البنك المركزي المصري، قفز رصيد الأموال السائلة من العملات الأجنبية في احتياطيات النقد الأجنبي لمصر لأول مرة منذ شهرين بنحو 2.4 مليار دولار خلال مارس إلى نحو 33.1 مليار دولار.

وحدات السحب الخاصة SDRs باحتياطي النقد الأجنبي لمصر انخفض بشكل طفيف بنحو 8 ملايين دولار خلال مارس إلى 548 مليون دولار.

