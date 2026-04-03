يطرح كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر برامج القروض الشخصية، المعروفة بـ"القرض النقدي"، لتوفير سيولة مالية للعملاء تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المختلفة وسداد التزاماتهم.

ويتيح البنكان هذه القروض بضمان تحويل الراتب أو القسط، سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى أصحاب المهن الحرة، وفقًا لشروط محددة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وهو ما ينعكس على تكلفة الاقتراض وشروط التمويل في البنوك.

ما المستندات المطلوبة للحصول على القرض؟

يتطلب الحصول على القرض الشخصي تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل:

شهادة إثبات دخل موجهة إلى البنك من جهة العمل.

خطاب معتمد يوضح الدخل الشهري وتاريخ التعيين.

تعهد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط للبنك.

صورة سارية من بطاقة الرقم القومي.

إيصال مرافق حديث.

القرض الشخصي في البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري برامج تمويلية متنوعة بشروط ميسرة، وجاءت تفاصيل القرض كالتالي:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة السداد: حتى 12 عامًا.

المصروفات الإدارية: من 2% إلى 3% تُخصم مرة واحدة وفق مدة التمويل.

سعر الفائدة: يزيد على 20% بهامش من 1% إلى 5% حسب فئة العميل.

الحد الأدنى للدخل 3 آلاف جنيه.

سن العميل: من 21 عامًا حتى 60 عامًا عند سداد آخر قسط.

القرض الشخصي في بنك مصر

يتيح بنك مصر القرض الشخصي بشروط تنافسية تلائم مختلف شرائح العملاء، وتفاصيله كالتالي:

قيمة القرض: تصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى.

مدة السداد: حتى 12 عامًا.

المصروفات الإدارية: نحو 2% تخصم مرة واحدة.

سعر الفائدة: يزيد على 20% بهامش من 1% إلى 5% وفقًا لطبيعة العميل.

الحد الأدنى للدخل

1000 جنيه لموظفي الحكومة.

2000 جنيه لموظفي القطاع الخاص.

سن العميل: من 21 عامًا وحتى 65 عامًا عند نهاية القرض.