وقعت مؤسسة البنك التجاري الدولي مصر (CIB) اتفاقية تعاون مع مستشفى الناس، لتنفيذ مشروع طبي متكامل يستهدف إجراء 300 عملية جراحية متخصصة للأطفال، بإجمالي تمويل قدره 75 مليون جنيه.

تفاصيل الاتفاقية

ويشمل المشروع، وفقا لبيان البنك اليوم، تنفيذ 150 عملية قلب للأطفال، تتنوع بين القسطرة والتدخلات الجراحية الدقيقة، إلى جانب 150 عملية في تخصص الجهاز الهضمي، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة وفق أعلى معايير الجودة، ويسهم في تحسين فرص علاج للأطفال غير القادرين.

وجرى توقيع الاتفاقية، بحضور هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجاري الدولي مصر (CIB)، والسيد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك، إلى جانب أيمن عباس أمين الصندوق بمؤسسة الجود الخيرية (مستشفى الناس) ، وعدد من ممثلي الجانبين.

وفي هذا السياق، قال هشام عز العرب إن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية جديدة في مسار الدور التنموي الذي تضطلع به مؤسسة البنك التجاري الدولي، مؤكدًا أن دعم قطاع الرعاية الصحية، وعلى رأسه صحة الأطفال، يأتي ضمن أولويات المؤسسة الاستراتيجية، لما له من انعكاسات مباشرة على بناء مجتمع أكثر صحة واستدامة.

وأضاف أن المؤسسة تواصل تبني نهج متكامل قائم على توجيه الاستثمارات المجتمعية نحو المبادرات ذات الأثر القابل للقياس، والتي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد عمرو الجنايني أن التعاون مع مستشفى الناس يُعد نموذجًا متقدمًا للشراكات الفاعلة بين المؤسسات المصرفية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يعكس التزام المؤسسة بتوسيع نطاق تدخلاتها في القطاع الصحي، ودعم الكيانات التي تمتلك خبرات تشغيلية متميزة وقادرة على تحقيق أثر ملموس ومستدام.

وأوضح أن المؤسسة تستهدف من خلال هذا التعاون المساهمة في إتاحة خدمات علاجية متخصصة وفق أعلى المعايير الدولية، بما يضمن وصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من الأطفال المستفيدين.

قال أيمن عباس إن هذه الاتفاقية تمثل إضافة نوعية لدور مستشفى الناس في تقديم خدمات طبية متخصصة ومجانية للأطفال، مؤكدًا أن الشراكة مع مؤسسة البنك التجاري الدولي- مصر CIB تعكس ثقة المؤسسات الكبرى في كفاءة المنظومة الطبية بالمستشفى.

وأضاف أن هذا التعاون سيسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، وتسريع وتيرة علاج الحالات الحرجة، بما يضمن إنقاذ حياة المزيد من الأطفال وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم وفق أعلى المعايير الطبية.

وأكدت مؤسسة البنك التجاري الدولي- مصر CIB أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجيتها لتعزيز دورها في مجال المسؤولية المجتمعية، من خلال دعم المبادرات المستدامة في قطاع الرعاية الصحية، وبما يسهم في تحقيق تأثير إيجابي ملموس على حياة الأطفال.

كما يعكس هذا المشروع أهمية الشراكات المؤسسية الفاعلة بين القطاع المصرفي ومؤسسات المجتمع المدني، في دعم المنظومة الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية المتخصصة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها.